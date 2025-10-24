長崎県は、2024年度に県内の児童相談所で相談・対応した児童虐待の件数が過去最多の1301件（前年度比40件増）に上った、と発表した。3年連続で千件を突破。近年、増加傾向が続く理由について県は「警察など関係機関による通告の徹底が背景にある」としている。相談の内訳は、暴言などで心を傷つける心理的虐待が最多の752件▽身体的虐待320件▽食事を与えないなどのネグレクト（育児放棄）219件▽性的虐待10件。このうち、子ど