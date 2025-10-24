連合長崎は23日、長崎市内で定期大会を開き、高藤義弘会長（61）が退任し、新会長にJP労組出身の岩永洋一事務局長（59）が就く人事を決定した。後任の事務局長に基幹労連出身の中島昭次氏（53）が就任する。任期はいずれも2年。大会では、組織拡大・強化や物価を上回る賃上げ、ジェンダー平等を掲げる運動方針を採択。来年2月の知事選に出馬表明した現職の大石賢吾氏（43）、元副知事の平田研氏（58）から推薦願が出されている