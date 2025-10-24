長崎原爆資料館（長崎市平野町）の展示内容更新について協議する資料館運営審議会の小委員会が23日にあった。この日のテーマは原爆投下に至った「二つの世界大戦」をどう示すか。素案を示した市は、史実のうち世界が戦争に突き進むきっかけとなる出来事を強調し、日本の加害にも明確に触れる点を重視した。「戦車や毒ガスの出現による被害の深刻化」「日本の勢力拡大方針を背景とする満州事変や国際連盟脱退」。市はこうした分