長崎原爆で被爆しながらも医師として救護活動に従事し、戦後は被爆者医療、体験の証言収集に尽くした秋月辰一郎さん＝2005年、89歳で死去。その名は平和活動に功績のある人や団体を顕彰する「秋月平和賞」に刻まれ、亡くなって20年がたつ今なお、活動に関わる人たちの支えであり続ける。今年も命日には長崎市内の墓前に関係者が集い、故人をしのんだ。命日の20日、眺めの良い石神町の墓地の一角。遺族をはじめ、勤務した聖フラ