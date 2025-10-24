佐賀市は、ふるさと納税の返礼品として、佐賀インターナショナルバルーンフェスタ（30日〜11月3日）の「熱気球フライト体験」を提供する。寄付額は100万円。先着1組限定で、申し込みは27日まで。新市誕生20年を記念して新調した熱気球「ハロ」に搭乗できる。体験日は11月2日午前7時から、定員は大人2人（小学生以下は2人で大人1人分）。ゲスト専用エリアでバルーンを間近で観覧できるといった特典もある。バルーンフェスタのフ