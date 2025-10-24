佐賀市は、新市誕生20年を記念して新調した熱気球の愛称を「ハロ」に決定したと発表した。ウェブで募集した588件の案から、有識者を含む選定委員会が決めた。30日〜11月3日の「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」でお披露目する。市観光振興課によると、神奈川県在住の70代女性の案を採用。太陽の周りに虹のような光の輪ができる現象をハロ（日暈＝ひがさ）と呼ぶことから、「佐賀市を温かく包み込んでほしい」という思