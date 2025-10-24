佐賀県伊万里市の大川内山地区の窯元が並ぶ通りから坂を上り、背後にそびえる山々に分け入ること約20分。地元で「日峯さん」と呼ばれる石の社が見えてきた。佐賀藩祖鍋島直茂公を祭った社は、安政七（1860）年の日付が残る。鍋島焼の製造を担った御細工人など31人の名前も刻まれ、歴史的にも貴重な資料だ。続いて正面向かって右側の石灯籠に視線を移す。文久二（1862）年の年号の下、目を凝らすとこけむした表面に「御用赤