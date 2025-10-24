阪神に4位指名された鹿児島・神村学園高の早瀬は「早く1軍のマウンドに上がれるような選手になりたい」と語った。兵庫県丹波市出身で阪神は幼い頃からの憧れのチーム。「タイガースに選んでいただいてすごくうれしい」と笑みを隠せない。185センチの長身から投げ下ろす最速151キロの直球と切れのあるスライダーが武器。甲子園では3季連続で登板し、高校日本代表も経験した。「甲子園でまた野球ができるのがうれしい。日本を代表