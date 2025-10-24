25日開幕の日本シリーズで実戦復帰を目指すソフトバンクの近藤が23日、1軍に合流した。全体練習のライブBP（実戦形式の打撃練習）で安打性の当たり3本。「怖さがなく立てたのが良かった。今日やってみても大丈夫そうなのでそこは安心材料」と強調した。左脇腹を痛めた影響でクライマックスシリーズ（CS）は出場なし。昨季逃した日本一へ「去年は終わり方が悪かった。本当に良い終わり方ができるようにと、みんな思っているので