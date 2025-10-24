福岡県宗像市の離島、地島（じのしま）の「地島校区漁村留学を育てる会」は、島で暮らしながら地島小に通う漁村留学生を募集している。12月18日まで。地島は市営渡船で本土から15分前後。周囲9キロの島に約100人が暮らし、多くが漁業を営んでいる。漁村留学は2003年度に始まり、県内を中心に延べ100人超を受け入れてきた。なぎさの家で寮母と共同生活し、地島小に通学。魚さばきなどの漁業体験、地島山笠といった行事を通じ