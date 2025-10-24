18歳の誕生日に尊敬する父の夢をかなえた。「約束は守れたよと伝えたい」。オリックスに1位指名された延岡学園高の藤川は感慨に浸った。父真一さんの影響で福岡県飯塚市の穂波東小1年から野球を始めた。毎日一緒にキャッチボールをするのが日課だったが、4年時に父が病気で他界。藤川は「プロに行け」という父の口癖を現実にすることを目指した。親元を離れ、強豪の延岡学園高へ。宮崎・都城高時代に元オリックスの山本由伸（