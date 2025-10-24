Ê¡²¬¸©ÂçÌÚÄ®½Ð¿È¤Î»í¿Í¤ÇÉ¾ÏÀ²È¤Î¾¾±Ê¸à°ì»á¡Ê1930¡Á2008¡Ë¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡ÖGOICHI¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¡ÊÄ®¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤¬25Æü¤«¤éÆ±Ä®¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£Ä®À©»Ü¹Ô70¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢»Ò¼é²Î¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ¤Î¾¾±Ê»á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¤ò¾·¤¤¤ÆºÂÃÌ²ñ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤ò³«¤¯¡£11·î2Æü¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£¾¾±Ê»á¤Ï»°ßÌ·´Âç´ÐÂ¼¡Ê¸½ÂçÌÚÄ®¡Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢È¬½÷¹âÂ´¶È¸å¤ËÃÏ¸µ¤Ê¤É¤Ç¹ñ¸ì¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡£19ºÐ¤Çµ×Î±ÊÆ¤Î»í¿Í´Ý»³Ë­¤Ë½Ð²ñ¤Ã