インド原産の熱帯植物「モリンガ」を栽培・販売している「モリンガ研究所」の秋祭りが25日午前10時〜午後3時、福岡県久留米市田主丸町八幡の同研究所である。7〜10月に収穫されるモリンガをアピールするイベント。今年は30アールの畑から生葉約1300キロを収穫予定という。モリンガは栄養豊富で食材や茶にできる。乾燥葉20グラム500円、粉末20グラム500円、同100グラム2千円など。収穫体験もでき一束100円。モリンガ入り団子や