東京のMサイズのたまご1キロあたりの卸売価格は、2023年に価格が史上最高値の350円を記録し「エッグショック」と呼ばれる事態になりました。現在、その当時に迫る勢いで、たまごの価格が高騰しています。■たまごの価格高騰…オムライス店「不安だ」たっぷりのたまごを使い作っていたのは、ふわふわのオムライス。デミグラスとケチャップのミックスオムライスが人気だといいます。──この量、どれくらいで使い切る？オムライス店