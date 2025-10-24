楽天は２３日の「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」で藤原聡大投手（２１＝花園大）を１位指名。同大初のプロ指名にとなった藤原は「野球人生を自分の力で切り開いていけるよう頑張りたい。４年間、自分のやってきたことがこういう結果になってうれしい。信念を貫いて野球と向き合っていく」と誓った。高校３年の春に内野手から投手に転向し、花園大では球速が１４３キロから１５６キロにまでアッ