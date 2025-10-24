阪神・藤川球児監督（４５）は２３日に行われた「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」で、３球団競合となった大学ナンバーワンスラッガー・立石正広内野手（２１＝創価大）を抽選で見事にゲット。２０２０年の佐藤輝以来となる当たりくじは、抽選箱の中で「残り福」として火の玉右腕に引かれた。指揮官が「昨年のドラフトの時から『今年は立石くん』とほぼ決めていた」と話したように、今秋のドラフ