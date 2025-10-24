「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」が２３日に都内で行われ、石垣元気投手（１８＝健大高崎）は２球団競合の末にロッテから１位指名を受けた。その瞬間をモニターで見ていた石垣は口を真一文字に結び、あえて感情を胸の内にしまい込んだ。会見では「すごくホッとしてます。いつも（青柳）監督から表情に出し過ぎるなと言われていたのでなるべく抑えていた」とポーカーフェースを貫いた理由を明か