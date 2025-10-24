ボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日に開催するキルギス大会で、元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン）が亀田京之介（ＭＲ）と５８キロ契約１０回戦で対戦する。元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者の伊藤雅雪氏が、自身が代表を務める「ＴｒｅａｓｕｒｅＢｏｘｉｎｇＰｒｏｍｏｔｉｏｎ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、注目の一戦の行方を占った。かつてカシメロと契約していた伊藤氏