高市内閣が好調な滑り出しとなった。読売新聞社の最新世論調査によると、高市内閣の支持率は７１％で、石破内閣で最後となった調査の３４％から大きく回復した。にわかに解散風が吹いている。内閣発足直後はご祝儀相場で高めに支持率が出がちではあるものの、同社の調べでは歴代５位というから無視できない。日本初の女性首相という話題だけでなく、保守回帰が評価された可能性がある。また、同社によると若年層の支持が増え