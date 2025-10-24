モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜6:00〜9:00）。今回のコーナー「リポビタンD TREND NET」のテーマは「“ホームタウン”認定交流事業は、なぜ正しく広まらなかったのか？」。情報社会学が専門の学習院大学・非常勤講師 塚越健司さんに解説していただきました。※写真はイメージです◆JICAがホームタウン認定