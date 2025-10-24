◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）健大カラーの青のスーツを着て大一番に臨んだサブロー監督（４９）は予告通り、ＡＩも駆使して石垣の当たりくじを引き当てた。「ホッとしています。これで（ドラフトでの）僕の仕事は終わったかなと思っています」と大きく息をついた。験担ぎなどについて、前日（２２日）に「ＡＩに聞いてみようかな」と冗談めかしていたが、本気だった