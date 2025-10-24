プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、ヤクルトは本指名・育成を合わせて8選手を指名しました。ドラフト1位での指名となったのは、法政大の松下歩叶（あゆと）選手。競合なく“1本釣り”での指名に成功しました。東京六大学野球では、通算打率.283、12本塁打を記録。7月の日米野球では第4戦で本塁打を放つなど、最高殊勲選手賞に選ばれました。担当スカウトは「打率と長打を兼ね備えた打撃が魅力で、コンパクトなスイングから力強