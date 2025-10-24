◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、巨人は本指名・育成合わせて11名を指名しました。ドラフト1位は竹丸和幸投手を単独で指名。担当スカウトは、「細身な体で、ストレートの伸びと制球力の良い左腕。ストレートは150キロで、キレの良い変化球が武器。社会人になってグッと伸びた投手」と評価しています。また2位早稲田大の田和廉投手、3位亜細亜大の山城京平投手と上位3人が投手。4位以降は野