◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、中日は本指名・育成合わせて選手を9名を指名しました。ドラフト1位は青学大・中西聖輝投手。今年はエースとしてチームをけん引し、5季連続となるリーグ優勝に導きました。担当スカウトは、「総合力が高い投手」と評価しています。3位までは投手を指名。東北福祉大の櫻井頼之介投手に徳島インディゴソックスの篠粼国忠投手と、3投手ともに右投手です