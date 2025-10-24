祖業「イトーヨーカドー」の売却を完了したセブン＆アイ。これで、同社事業は国内コンビニ事業、海外コンビニ事業、金融関連事業の3つに絞り込まれることとなった。この中で一つ、利益率が低く、しかも大きなリスクになりかねない事業がある。それは何か？同社のデイカス社長の発言から探っていこう。（中小企業診断士 関谷信之）セブン＆アイ、祖業「イトーヨーカドー」関連事業を売却9月1日、セブン＆アイは、祖業「イトーヨ