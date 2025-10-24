岩手県で温泉施設の従業員（元プロレスのレフェリー）が露天風呂の清掃中に死亡した。クマに連れ去られ、襲われたとみられている。「人食いクマ」の出没に、SNSでは戦々恐々とするコメントが相次ぐ。クマによる人身被害はいつまで、どこまで拡大するのか。クマに9回襲われて生還した識者に、今後の予測を尋ねた。クマが「冬眠せず凶暴化」する可能性はあるのか？26〜27年の見立ても聞くと、衝撃の回答を得た。（ダイヤモンド・ライ