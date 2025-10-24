突然死を防ぐためにどんな検査を受ければいいのか。長年、平成横浜病院で総合健診センター長を務めてきた東丸貴信医師が「50代になったら一度は受けてほしい」と勧める検査とは？ジャーナリストの笹井恵里子さんが聞きました。（東邦大学名誉教授東丸貴信、聞き手／ジャーナリスト笹井恵里子）50代から急増する血管にできる“こぶ”胸部大動脈瘤が破裂すれば致死率90％前回は「体」に表れる突然死の兆候をお伝えしました。