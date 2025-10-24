１９日の新潟３Ｒでインフローレに騎乗した今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が勝利し、ＪＲＡ通算１００勝を達成した。１５５９戦目での到達は、藤田菜七子元騎手の２１５０戦、永島まなみの１６８８戦を抜いて女性騎手としては最少騎乗数での快挙だった。聖奈は「節目の勝利でしたし、いろいろなところで取り上げていただいた分、みんな祝ってくれました」と笑顔を浮かべる。今年は春、夏と美浦に拠点を置く“武者修行”の