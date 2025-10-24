西海市で開かれている『さいかい丼フェア』。 地元の新鮮な食材を使った “自慢の味” を満喫してきました。 （栗山真乙アナウンサー） 「食欲の秋！。西海市では、地元の食材を使ったグルメを楽しめるイベントが開かれています」 海の幸や山の幸、スイーツも楽しめる『さいかい丼フェア』。 地元の食材を使った “どんぶり” を楽しめるイベントで、西海市や観光協会、飲食店などでつくる協議会が2008