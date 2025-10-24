「新馬戦」（２６日、京都）名門厩舎から大物候補が新馬戦を迎える。２４年１歳セレクトセールにて５億９０００万円（税抜き）で落札されたエムズビギン（牡２歳、父キタサンブラック、栗東・友道）。日曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）でルメールを背にターフに立つ。栗東入厩後は坂路とコースを併用し、入念に調整。１週前にはルメールがまたがって芝で３頭併せを敢行した。最終追い切りは坂路で４Ｆ５７秒０−４１秒５−