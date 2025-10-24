24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の4万9020円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8641.61円に対しては378.39円高。出来高は8249枚だった。 TOPIX先物期近は3265ポイントと前日比12ポイント高、TOPIX現物終値比11.22ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49020+3508249 日経225mi