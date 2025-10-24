「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）未知の可能性を秘めた良血馬が、クラシックの大舞台で輝きを放つ。夏の札幌で連勝を飾り大舞台へ駒を進めてきたミラージュナイト。母は１４年エリザベス女王杯を制したラキシスだ。確かなＤＮＡを受け継ぎ、春から夏へ着実に成長を遂げてきた。満を持して迎える淀の長丁場で、一気にスターダムを駆け上がる。母がひときわ輝きを放った秋の京都で、Ｇ１の頂を狙う。夏の札幌で１、２勝クラス