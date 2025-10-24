ソフトバンクは3位で右サイドハンドの鈴木を指名した。大商大に入学した後に横手投げに転向。最速の147キロの直球を武器に大学ではエースとしてフル回転した。関西六大学リーグ戦では昨春に防御率0・00でMVPに輝いた。今春リーグ戦で優勝が懸かった最終節に2試合連続で先発完投勝利を挙げたスタミナも抜群だ。マウンド度胸も満点で右打者の胸元をえぐる球は魅力。球団は「将来の先発ローテーションや救援と幅広い場面でチーム