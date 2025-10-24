「新馬戦」（２６日、京都）日曜京都５Ｒ（芝１８００メートル）でデビューするスウィーティーベル（牝２歳、父コントレイル、栗東・田中克）。４１０キロほどの小柄な牝馬だが、ここまで栗東ＣＷで併せ馬３本を含む４本の速い時計をマークするなど、熱心に攻め馬を消化してきた。単走追いの今週は馬なりで、栗東ＣＷ６Ｆ８４秒０−３８秒５−１１秒７。またがった北村友は「線は細いけど、軽い走りをする。走りそうですよ」