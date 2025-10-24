「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内ホテルで行われ、ソフトバンクは米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を1位で指名した。DeNAとの競合となり、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が抽選で交渉権を獲得。王貞治球団会長は指名後、佐々木本人に電話でラブコールを送った。佐々木は7月に行われるMLBドラフトでも指名される可能性があり、今後の動向に注目が集まる。DeNAと