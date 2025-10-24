■【大谷翔平】不調時も、打ち損じたゴロの打球速度は速かった「このパフォーマンスでは、ワールドシリーズで勝つことはできない」ドジャースのロバーツ監督が、大谷翔平に呈した苦言が嘘のようだ。10月18日（日本時間、以下同）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズの第1打席で左腕・キンタナのスラーブを右翼席最上段へ。第3、第4打席も本塁打を放った。ポストシーズン（PS）の打率1割台をようやく脱した。大谷にいった