「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）ダービー２着のマスカレードボールは新コンビのルメールを背に２３日、美浦Ｗでソールオリエンス（５歳オープン）と併せ馬。スタンド側から馬場入り、向正面からパートナーを追走する形で直線へ。最後はインからジリジリと間合いを詰めて併入した。タイムは６Ｆ８４秒３−３８秒８−１１秒８。初コンタクトを終えたルメールは「馬場入りが難しいと聞いていたけれど、おとなしかっ