ソフトバンク4位指名された岐阜協立大・相良はパ・リーグ連覇を果たした強力投手陣に加わる意気込みを問われ「その中でも1番になりたい」と力強く語った。最速152キロの直球を軸に多彩な変化球を操る右腕。1メートル84、78キロと細身だが、岸江秀樹監督は「ポテンシャルの塊。プロで鍛えれば凄い投手になる可能性がある」と今後の飛躍に期待していた。