「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）宝塚記念１着以来となるメイショウタバルが２３日、馬場整地明けの栗東ＣＷに登場。単走で序盤はゆったりと進み、２角過ぎから徐々にペースアップ。直線に向くとびっしり追われて６Ｆ７８秒３−３５秒６−１１秒４を計時した。１７日の２週前追いは併せた僚馬が引っ掛かったこともあり、６Ｆ７６秒２の猛時計。「後ろで壁をつくるパターンだったけど、リードホースが引っ掛かった