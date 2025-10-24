ソフトバンクの柳町が飛躍のシーズンを日本一で締めくくるべく“出し切る”ことを誓った。「緊張するとは思いますが、出られる喜びを感じて集中力を持って臨みたいです。最後なので全力を出して頑張ります」。今季はセ球団を相手に大暴れして打率・397で交流戦MVPに輝いた。最高出塁率の初タイトルに加え、CSでは「パーソル賞」も獲得。最後の大舞台でも存在感を発揮するつもりだ。