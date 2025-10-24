きょうも、晴れ間の出る所が多いでしょう。関東など雲の広がる所もありますが、週末は天気が崩れるので、きょうの日差しを有効に使うとよさそうです。けさも冷え込みが強く、内陸を中心に一日の気温差が大きくなるので、調節のしやすい服装でお出かけください。大陸から張り出す高気圧に覆われて、秋晴れとなる所が多いでしょう。関東から西の太平洋側は、雲が広がりやすいですが、日の差す時間もありそうです。ただ、九州南部は午