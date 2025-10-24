「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）牡馬クラシックのラスト１冠の枠順が確定。一昨年の覇者ドゥレッツァ、昨年２着のヘデントールと同じく日本海Ｓを制して臨むゲルチュタールは６枠１２番から発進する。山本助手は「しっかりゲートを出て、前々で競馬ができるからね。内を見ながら運べるし、いい枠じゃないかな」と好感触を伝える。追い切り翌日の２３日朝は厩舎周りの運動をこなした。同助手は「春から順序良く成長してき