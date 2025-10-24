ロシアのプーチン大統領は、アメリカのトランプ大統領が首脳会談を中止したうえで、ロシアに新たな制裁を科すと発表したことについて、「圧力をかける試みだ」と批判しました。プーチン大統領は23日、記者団に対し、トランプ政権がロシアの大手石油会社に対する制裁を発表したことについて、「ロシアに圧力をかけるための試みだ」と述べました。そのうえで、「こうした行為は、ようやく回復し始めたばかりのロシアとアメリカの関係