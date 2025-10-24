ABCテレビのドキュメンタリー番組『Rising Sun 〜後戻りはしないOne Way Road〜』の新シーズンが、27日よりスタートする。『Rising Sun 〜後戻りはしないOne Way Road〜』(C)ABCテレビ同番組は、LDH所属アーティストが、グループとして新たな夢を目指して不退転の覚悟で進む道に密着するエンターテインメントドキュメンタリー。昨年放送のシーズン1では、THE RAMPAGE、GENERATIONS、PSYCHIC FEVERら若手3グループにフィーチャー