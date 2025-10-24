塩対応な娘が私に与えてくれる束の間のボーナスタイム。今回はさすがに束の間すぎるし相手は人ですらないし、なんなら私も大好きだし、やはり企業努力の前には母の存在も霞むんだなって思いました。だけど私はパピコの次に愛されているので2本入っているうちの1本をもらえることがあるんです。いいでしょう？