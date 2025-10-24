愛猫が運んできた盗品の数々 画像はイメージです ニュージーランド北島の都市ハミルトンに住むKateshe Clarkさんは、自宅にある「膨大な数の盗品」を何とかして元の持ち主に返却したいと考えています。 Katesheさんの愛猫Nico the Great（略称Nico）は、昼夜を問わず近隣の敷地に忍び込み、小物や下着などを盗んできます。盗品を持ってくるときは、いつも自慢気に大声で鳴き、家族に獲物の存在を知ら