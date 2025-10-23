ビー・エム・ダブリュー株式会社は、現在販売中の多くのBMWおよびMINIモデルにおいて、Disney+、Hulu、TVer、U-NEXT、WOWOWオンデマンドの5つの動画配信サービスを車内モニターで視聴可能とする「Video」アプリを導入すると発表した。 同アプリは、新たに採用されたDTS AutoStage™技術により、停車中の待機時間に多彩な動画コンテンツを快適に楽しめる環境を提供。2025年11月下旬より、対応ソフト