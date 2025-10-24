マッチングアプリでの出会いは手軽な一方、金銭感覚をはじめ、価値観の違いから思わぬトラブルに発展することもある。特に男性側が“どこまで奢るか”という問題は厄介だ。広島県に住む高橋さん（仮名、30代男性）は、数か月前にマッチングアプリで出会った女性の言動に、今も割り切れない思いを抱えている。「相手は僕とほぼ同じ歳の30歳で、派遣のパート事務員として働いている女性でした」二人の間に一体何があったのか……。編