職場の飲み会は、飲めない人にとって理不尽なことが起こりやすい。投稿を寄せた30代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収550万円）は、以前勤めていた会社で頻繁に飲み会があったことを振り返る。「その頃新人だった私は、飲み会中に説教をされていました。それなのに、割り勘でした。ボトルも入れていました。私は一滴もお酒を飲んで無いのに」説教された挙句、飲まないのにボトルキープ代まで負担させられてはやりきれな