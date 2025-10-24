ストーリーテラー・タモリとキャストが“奇妙な世界”へといざなう『世にも奇妙な物語』が35周年を迎え、土曜プレミアム『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』として、フジテレビ系にて11月8日21時から放送されることが決まった。【写真】清野菜名が初主演した『世にも奇妙な物語’24 冬の特別編』「フリー」場面写真5月31日の35周年SP春の放送では、過去作の中からファンの中でも人気の高い5本を放送したが、今回は、35周